«Политическое цирковое шоу»: задержан бывший соратник Бориса Немцова
Нижний Новгород, 15 марта, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Нижегородский бизнесмен, бывший соратник первого нижегородского губернатора, убитого в 2015 году Бориса Немцова, выигравший в 1998 году выборы мэра Нижнего Новгорода, позднее признанные недействительными, Андрей Климентьев задержан в столице области. Ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. О своём аресте бизнесмен сообщил на странице в соцсетях, а позднее с официальным сообщением выступила его адвокат Марина Ильичева. 15 марта 2019 года несостоявшемуся мэру Нижнего Новгорода изберут меру пресечения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я арестован. Политическое цирковое шоу. Приготовление к мошенничеству (какое-то деяние 2011 года). До 6 лет», — написал 14 марта 2019 года Климентьев, добавив, что для него «ничего не изменилось», просто «офис переехал в тюрьму».
Позднее адвокат бизнесмена Марина Ильичева распространила официальное заявление, в котором рассказала, что Климентьева задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере «путём подачи документов в суд», но обвинение пока не предъявлено, и задержанный в статусе подозреваемого. Давать пояснение в настоящий момент он отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В беседе с адвокатом пояснил, что с подозрением в совершении преступления по ст. 30 и ст. 159 части 4 УК РФ не согласен.
«Целью задержания является попытка напугать не его», — отмечает адвокат, уточняя, что Андрей Климентьев на сегодня занимается сельскохозяйственным бизнесом и сдачей недвижимости в аренду.
Защитник также добавила, что ей не было предоставлено доказательств вины, и в связи с этим она полагает задержание «исключительно попыткой оказания давления».
Заявление следователя об избрании меры пресечения заслушают 15 марта 2019 года в Нижегородском районном суде. Решение будет выносить судья Ирина Маньковская.
Напомним, в 1998 году Андрей Климентьев выиграл выборы мэра Нижнего Новгорода, но из-за многочисленных нарушений на выборах их признали недействительными. Его самого через несколько дней после выборов осудили к шести годам лишения свободы по делу о нецелевом использовании кредита, что был выдан Навашинскому судостроительному заводу «Ока» российским Минфином. Контрольным пакетом акций завода владел Климентьев.
Нижегородского бизнесмена называют соратником убитого в 2015 году в центре Москвы российского политика Бориса Немцова.
Задержанный также является автором книги «Между властью и тюрьмой», в которой рассказывает «о том, как в 90-е годы пришел во власть», о том, как и кто в те времена «управлял Нижегородской областью», а также «о скандальном «уголовном» деле — «Навашинских миллионах», о взаимоотношениях с бывшим губернатором Нижегородской области, а потом вице-премьером России — Борисом Немцовым».
Из биографии автора, изложенной в книге, отмечается, что его отец — высокопоставленный чиновник, возглавлявший областное предприятие «Сельхозтехника», погиб при загадочных обстоятельствах в 1982 году. В мае того же года самого Андрея Климентьева осудили на восемь лет лишения свободы, как он сам пишет — «в ходе кампании КГБ по борьбе с тлетворным влиянием Запада», но через 15 лет этот приговор был отменён.
С 1989 года, после выхода из тюрьмы, он стал заниматься бизнесом, а с 1990-х годов — политикой, «помогая своему другу Борису Немцову статья членом Верховного совета России». С последним они рассорились после дела о «Навашинских миллионах», инициатором которого в своей книге Климентьев называет Немцова.
Уже после выхода из колонии, отсидев срок по этому делу о миллионах, бизнесмен в 2001 году баллотируется на пост нижегородского губернатора, в 2003 году участвует в выборах в Госдуму, а в 2006 году — в Заксобрание области. В период последней предвыборной кампании его снова задерживают. А в сентябре 2007 года Климентьева осудили по статье мошенничество за хищение 50 тыс. долларов у партнера по долевому строительству ресторана. А вот дело о хищении урожая зерна, принадлежащего муниципальному унитарному сельхозпредприятию «Сергеевское», по которому бизнесмен несколько месяцев провёл под арестом, было прекращено.
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