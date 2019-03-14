Нижний Новгород, 15 марта, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Нижегородский бизнесмен, бывший соратник первого нижегородского губернатора, убитого в 2015 году Бориса Немцова, выигравший в 1998 году выборы мэра Нижнего Новгорода, позднее признанные недействительными, Андрей Климентьев задержан в столице области. Ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. О своём аресте бизнесмен сообщил на странице в соцсетях, а позднее с официальным сообщением выступила его адвокат Марина Ильичева. 15 марта 2019 года несостоявшемуся мэру Нижнего Новгорода изберут меру пресечения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«Я арестован. Политическое цирковое шоу. Приготовление к мошенничеству (какое-то деяние 2011 года). До 6 лет», — написал 14 марта 2019 года Климентьев, добавив, что для него «ничего не изменилось», просто «офис переехал в тюрьму».

Позднее адвокат бизнесмена Марина Ильичева распространила официальное заявление, в котором рассказала, что Климентьева задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере «путём подачи документов в суд», но обвинение пока не предъявлено, и задержанный в статусе подозреваемого. Давать пояснение в настоящий момент он отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В беседе с адвокатом пояснил, что с подозрением в совершении преступления по ст. 30 и ст. 159 части 4 УК РФ не согласен.

«Целью задержания является попытка напугать не его», — отмечает адвокат, уточняя, что Андрей Климентьев на сегодня занимается сельскохозяйственным бизнесом и сдачей недвижимости в аренду.

Защитник также добавила, что ей не было предоставлено доказательств вины, и в связи с этим она полагает задержание «исключительно попыткой оказания давления».

Заявление следователя об избрании меры пресечения заслушают 15 марта 2019 года в Нижегородском районном суде. Решение будет выносить судья Ирина Маньковская.

Напомним, в 1998 году Андрей Климентьев выиграл выборы мэра Нижнего Новгорода, но из-за многочисленных нарушений на выборах их признали недействительными. Его самого через несколько дней после выборов осудили к шести годам лишения свободы по делу о нецелевом использовании кредита, что был выдан Навашинскому судостроительному заводу «Ока» российским Минфином. Контрольным пакетом акций завода владел Климентьев.

Нижегородского бизнесмена называют соратником убитого в 2015 году в центре Москвы российского политика Бориса Немцова.

Задержанный также является автором книги «Между властью и тюрьмой», в которой рассказывает «о том, как в 90-е годы пришел во власть», о том, как и кто в те времена «управлял Нижегородской областью», а также «о скандальном «уголовном» деле — «Навашинских миллионах», о взаимоотношениях с бывшим губернатором Нижегородской области, а потом вице-премьером России — Борисом Немцовым».

Из биографии автора, изложенной в книге, отмечается, что его отец — высокопоставленный чиновник, возглавлявший областное предприятие «Сельхозтехника», погиб при загадочных обстоятельствах в 1982 году. В мае того же года самого Андрея Климентьева осудили на восемь лет лишения свободы, как он сам пишет — «в ходе кампании КГБ по борьбе с тлетворным влиянием Запада», но через 15 лет этот приговор был отменён.

С 1989 года, после выхода из тюрьмы, он стал заниматься бизнесом, а с 1990-х годов — политикой, «помогая своему другу Борису Немцову статья членом Верховного совета России». С последним они рассорились после дела о «Навашинских миллионах», инициатором которого в своей книге Климентьев называет Немцова.

Уже после выхода из колонии, отсидев срок по этому делу о миллионах, бизнесмен в 2001 году баллотируется на пост нижегородского губернатора, в 2003 году участвует в выборах в Госдуму, а в 2006 году — в Заксобрание области. В период последней предвыборной кампании его снова задерживают. А в сентябре 2007 года Климентьева осудили по статье мошенничество за хищение 50 тыс. долларов у партнера по долевому строительству ресторана. А вот дело о хищении урожая зерна, принадлежащего муниципальному унитарному сельхозпредприятию «Сергеевское», по которому бизнесмен несколько месяцев провёл под арестом, было прекращено.

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