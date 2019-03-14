Конгресс США принял резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
Вашингтон, 14 марта, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Сенат США на заседании 14 марта принял резолюцию об отмене введённого президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на южной границе, передаёт The Hill.
По информации издания, инициативу поддержали 59 сенаторов, 41 высказался против.
Ранее резолюция уже была поддержана палатой представителей, и теперь документ должен поступить на подпись главе Белого дома, однако с высокой вероятностью ожидается, что Дональд Трамп воспользуется правом вето и отклонит проект.
Напомним, президент США объявил чрезвычайное положение в середине февраля, после того, как конгресс не согласовал выделение из бюджета необходимых средств на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Особый режим позволяет главе Белого дома перенаправить средства с военных и других счетов.