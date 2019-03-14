Вашингтон, 14 марта, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Сенат США на заседании 14 марта принял резолюцию об отмене введённого президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на южной границе, передаёт The Hill.

Romel Jacinto Пограничная стена на границе с Мексикой. США

По информации издания, инициативу поддержали 59 сенаторов, 41 высказался против.

Ранее резолюция уже была поддержана палатой представителей, и теперь документ должен поступить на подпись главе Белого дома, однако с высокой вероятностью ожидается, что Дональд Трамп воспользуется правом вето и отклонит проект.

Напомним, президент США объявил чрезвычайное положение в середине февраля, после того, как конгресс не согласовал выделение из бюджета необходимых средств на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Особый режим позволяет главе Белого дома перенаправить средства с военных и других счетов.