Ереван, 14 марта, 2019, 22:10 — ИА Регнум. «Минская группа ОБСЕ впервые огласила те Мадридские принципы, по которым Армения вела переговоры всё это время. Минская группа не сказала ничего нового, новостью было то, что МГ заявила об этом, и это говорит о том, что если эти принципы были конфиденциальными, то теперь они официально предлагаются сторонам, и этот официальный документ на протяжении долгого времени был скрыт предыдущими властями Армении, в том числе и нынешними. Им также было все известно», — об этом в интервью армянскому изданию «168 жам» сказал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Нагорный Карабах

По его словам, переговоры по этим принципам невыгодны Армении и Карабаху, они противоречат национальным интересам Карабаха и Армении.

«Следовательно, переговоры, основанные на этих принципах, должны быть прекращены, поскольку реализация опубликованных принципов и элементов ведет к военному, демографическому и экономическому уничтожению Карабаха. Карабах не сможет сохранить свое существование. Карабах просто исчезнет».

На замечание о том, что прекращение переговоров приведет к высокому риску возобновления военных действий, Колеров отметил: «Нет, вспомните 2016 год. Апрельская война произошла без остановки переговорного процесса. Другими словами, наличие переговорного процесса не означает и не гарантирует, что война не будет возобновлена. Единственный фактор, который защищает Армению от войны, — это армянская армия и ничего более».

На вопрос, стоит ли остановить переговорный процесс и не предпринимать шагов по урегулированию, Колеров ответил: «Прекратить переговоры, признать независимость Нагорного Карабаха и искать новый формат урегулирования. Это может быть, например, под эгидой Организации Объединенных Наций. То есть, когда эти принципы уже были объявлены, нет смысла вести переговоры. Если переговоры по проблеме Нагорного Карабаха будут вестись согласно объявленным принципам, это будут переговоры о капитуляции».