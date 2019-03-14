Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Морские порты Балтийского бассейна за январь — февраль 2019 года перевалили 40,79 млн тонн грузов, что на 2% больше аналогичного периода 2018 года. Такие данные сегодня, 14 марта, опубликовало ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

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Темпы роста по сравнению с показателем января увеличились, и от стагнации регион перешел к плавному увеличению показателей.

Наращивание грузооборота российских портов на Балтике осуществляется за счет Высоцка, Приморска и Усть-Луги. Отдельно за февраль Высоцк и Приморск показали двузначный рост — на 19% и 12% соответственно.

Высоцк увеличил показатели за счет перевалки угля — рост за один месяц на 45%, до 621 тыс. тонн. Объемы перевалки наливных грузов в порту растут медленнее — всего на 6%, до отметки 994 тыс. тонн.

Приморск, специализирующийся на нефти и нефтепродуктах, больший рост в феврале показал по перевалке сырья — 17%, до 2, 8 млн тонн. Нефтепродуктов через порт за указанный период прошло в два раза меньше, чем нефти, — 1,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в феврале 2018 года.

Усть-Луга также нарастила перевалку угля — на 14%, до 2 млн тонн, а также нефтепродуктов — на 10%, до 2,7 млн тонн.

Петербургский порт после роста на 2% в январе ушел «в минус». За февраль Большой порт перевалил на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, и в результате за два месяца объемы перевалки грузов сохранились на уровне января — февраля предыдущего года — 9 млн тонн. Несмотря на уход из порта части навалочных, генеральных и наливных грузов, оборот контейнеров продолжает расти. За первые два месяца года контейнерооборот вырос на 12%, до 362,2 тыс. TEUs.

Отрицательная динамика вновь отмечается в Калининграде и Выборге. Порт Ленобласти потерял за январь и февраль 36% грузов, в частности уголь и кокс. Из Калининграда ушло 15% грузов — в основном навалочные, насыпные и наливные. При этом порт наращивает перевалку контейнеров — на 22%, до 41,0 тыс. TEUs.

Напомним, грузооборот морских портов России за январь — февраль 2019 года составил 131,71 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Отдельно контейнерооборот российских портов за указанный период составил 839,99 тыс. TEUs, на 8,9% больше, чем в январе — феврале 2018 года.