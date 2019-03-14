Менло-Парк, США, 14 марта, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Глобальный сбой в работе социальной сети Facebook и принадлежащих ей сервисов стал следствием «изменения конфигурации сервера», передаёт 14 марта Associated Press со ссылкой на компанию.

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При этом издание отмечает, что в администрации социальной сети не стали уточнять, о каких именно изменениях в работе сервера идёт речь, а также не смогли сообщить, какое количество пользователей затронули неполадки.

Вместе с тем компания принесла извинения за предоставленные пользователям неудобства.

Как передавало ИА REGNUM, накануне произошёл масштабный сбой в работе социальной сети Facebook, а также мессенджеров Facebook Messenger и WhatsApp и сервиса Instagram. Эксперты отметили, что сбой стал самым масштабным за всю историю компании.