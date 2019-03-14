Вашингтон, 14 марта, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Венесуэлу покинули все дипломатические сотрудники США, ранее работавшие в этой стране, сообщил 14 марта журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам Помпео, американский госдеп ожидает перехода Венесуэлы к демократии, что позволит возобновить дипломатическое присутствие США.

«Американские дипломаты теперь будут продолжать эту миссию из других мест, где они будут так же помогать управлять потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать деятелей демократии, которые храбро сопротивляются тирании», — указано в заявлении госсекретаря США.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон напрямую поддерживает попытку захвата власти в Венесуэле «оппозицией», возглавляемой Хуаном Гуайдо.