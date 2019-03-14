Лондон, 14 марта, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Европейский союз уже не скрывает своего недоверия в адрес британского премьер-министра Терезы Мэй и выступает, каждый раз всё более открыто, за смену главы правительства, что позволило бы разблокировать соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС, дважды отвергнутое подавляющим большинством парламентариев. Об этом пишет сегодня, 14 марта, испанское издание El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Сомнения насчет действий премьер-министра удвоились в преддверии сегодняшнего голосования британского парламента. Вопрос стоит о продлении обозначенного в 50-й статье периода переговоров с европейским блоком стран, о котором Лондон может просить Брюссель. Двухлетний срок истекает 29 марта, а просьба об отсрочке может быть принята или отвергнута на саммите европейских лидеров 21−22 марта.

Сейчас, когда до конца предваряющего Брексит периода остается две недели, источники El Pais в трех европейских общественных институтах (Еврокомиссии, совете и парламенте) совпали во мнении, что потеря доверия к Мэй — одно из главных препятствий на пути к разблокированию соглашения. Они указали на возможную замену премьер-министра как на один из шагов (хотя и не единственный), который помог бы покончить с бесконечными переговорами по Брекситу.

Останется Мэй у власти или нет — один из ключевых элементов в рассуждениях Евросоюза насчет предоставления отсрочки и изменения даты Брексита. Брюссель официально задается вопросом, для чего послужит продление срока и сколько времени нужно Великобритании. И тихим голосом интересуется, кто будет управлять процессом — с учетом растущих сомнений насчет способности Мэй справиться с этой задачей.

«Мэй сказала европейским лидерам, что сможет продвинуть соглашение о выходе, заключенное 25 ноября. И повторяла то же обещание каждый раз, когда просила новых уступок и гарантий: в декабре прошлого года, в январе и сейчас, в марте», — с усталостью отметили источники испанского издания в ЕС.

Британский премьер-министр вынудила европейские институты «вытаскивать кроликов из шляпы» одного за другим. Это были письма с подтверждениями, дополнительные гарантии, инструменты, обладающие юридической силой… Единственным их результатом становились отказы в парламенте, где Мэй не удалось добиться даже однозначной поддержки своей собственной партии (в январе против ее соглашения проголосовали 118 консерваторов, в марте — 75). «Стоит ли идти на продление срока, раз нет большинства в палате общин?» — сомневается один из европейских участников переговоров.

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Брюссель порекомендовал Мэй активным или пассивным образом искать взаимопонимания с лейбористской оппозицией, чтобы сформировать большинство, необходимое для принятия соглашения. «И нас еще обвиняли в желании заставить ее заниматься подковерной борьбой», — не без удивления припомнил источник El Pais в Евросоюзе.