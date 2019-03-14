Екатеринбург, 14 марта, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Екатеринбург полностью «модернизируют» и обновят к 300-летнему юбилею города за 240 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики региона.

Артемий Брусницын ИА Красная Весна Екатеринбург

«К своему трехсотлетию Екатеринбург должен предстать в совершенно новом облике», — заявил губернатор.

Для масштабной программы обновления до 2023 года ожидается получение более чем 240 млрд рублей. Данные средства будут получены из бюджетов всех уровней и частных инвестиций.

Названная сумма будет задействована для реализации программы из 114 пунктов, подготовленной мэром города Александром Высокинским. В частности, за эти деньги обещают построить вторую ветку метро, 14 новых школ, создать центр «Эрмитаж-Урал» и новый зоопарк, развить культурные площадки вместе с парками и скверами города и многое другое.

Напомним, 5 декабря 2018 года был утверждён оргкомитет по подготовке к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Группу возглавил свердловский губернатор, его заместителями стали мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и первый вице-губернатор Алексей Орлов.