Пекин, 14 марта, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала доклад о ситуации с правами человека в США, в котором подчеркивается, что Вашингтон, на словах отстаивая права человека, на деле проводит политику двойных стандартов, сообщает 14 марта Синьхуа.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Поединок

Сообщается, что публикация китайского доклада является ответом на аналогичный американский доклад о положении с правами человека в различных странах мира, который был обнародован 13 марта.

Отметим, что в США осуществляется беспрецедентная пропагандистская кампания, направленная на подрыв авторитета и международных позиций КНР.