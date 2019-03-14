Волгоград, 14 марта, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Приговор в отношении жителя Волгограда, осквернившего изображение скульптуры «Родина-Мать зовет!», вынес 14 марта Волгоградский областной суд. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Анна Побежимова ИА REGNUM Скульптура «Родина-мать зовёт!»

Инцидент произошел в марте 2017 года. Тогда подсудимый разместил в одной из групп социальной сети «Вконтакте» «фотоизображение скульптуры «Родина-Мать зовет!», закрашенное зелёным цветом».

Сегодня, 14 марта, суд признал подсудимого виновным в осквернении символов воинской славы России публично. Ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

85-метровая скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!» была установлена в 1967 году, в центре мемориального комплекса в Волгограде, построенного на Мамаевом кургане, где в 1942−43 годах происходила Сталинградская битва. Мемориал стал одним из символов героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны и символом города-героя Волгограда.