Москва, 14 марта, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Необходимо вновь вернуться к вопросу о введении уголовной ответственности за нападение на сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, комментируя нападение на бригаду скорой помощи на востоке Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Уже не раз и не два говорилось, что необходимо принимать меры по защите сотрудников скорой помощи и других оперативных служб, находящихся при исполнении своих профессиональных обязанностей. Они регулярно сталкиваются с проявлениями агрессии и насилия, при этом фактически никакой серьёзной защиты для них действующим законодательством не предусмотрено», — отметил Цветков.

Эксперт добавил, что санкции в отношении злоумышленников должны быть аналогичны тем, что предусмотрены статьёй 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Отметим, в соответствии с ч.1 и 2 вышеуказанной статьи преступнику грозит до пяти или десяти лет тюрьмы в зависимости от вида применённого насилия.

«Считаю необходимым вновь вернуться к вопросу о введении уголовной ответственности за нападение на сотрудников скорой медицинской помощи. Только такая законодательная мера способна остановить недобропорядочных граждан, посягающих на жизнь тех, кто приезжает их спасать», — заключил Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве мужчина напал с оружием на бригаду скорой помощи, которую вызвал себе сам. Все обстоятельства дела выясняются.