Воронеж, 14 марта, 2019, 17:57 — ИА Регнум. В Воронежской области могут появиться совместные российско-итальянские сельскохозяйственные предприятия. Об этом 14 марта в ходе проведения российско-итальянского бизнес-форума заявил губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Российско-итальянский бизнес-форум в Воронеже

На пленарном заседании Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано сообщил, что Россия является «стратегическим партнером» для Италии. По словам дипломатического представителя, присутствие на российском рынке итальянских предпринимателей основано не только на получаемой прибыли, но и на исторически сложившихся надежных отношениях между странами. Также было отмечено, что Воронежская область является регионом с благоприятным климатом для развития международного бизнеса. Посол напомнил об успешном опыте крупного совместного проекта Ростеха и Pirelli, подчеркнув необходимость привлечения инвесторов другого уровня. Для этого при взаимодействии с Фондом прямых инвестиций будет разработан пилотный проект создания фонда развития малого и среднего бизнеса. Средства российско-итальянского капитала будут направляться на открытие совместных предприятий.

Александр Гусев подтвердил слова Паскуале Терраччано о создании фонда, подчеркнув, что особенно активно обсуждается возможность реализации на его основе российско-итальянских проектов в сфере сельского хозяйства. Глава региона поблагодарил делегацию Итальянской Республики за проявленный интерес к Воронежской области и высказал надежду, что в рамках мероприятия они смогут договориться о расширении спектра направлений дальнейшего сотрудничества.

«Мы постараемся достойно ответить на вашу заинтересованность. Сегодня, надеюсь, сможем предложить потенциальным инвесторам широкий спектр направлений для нашего сотрудничества. Хочу отметить, что практически все достижения Воронежской области основаны на благоприятной инвестиционной среде, которую в последние годы нам удалось создать. На современном этапе мы еще большее внимание будем уделять безбарьерной, комфортной среде для вложения капитала, в том числе и иностранного. Мы открыты для ваших предложений и действий», — сообщил губернатор.

Напомним, результатом сотрудничества Воронежской области с итальянскими предпринимателями стало активное развитие Воронежского шинного завода, который вошел в состав совместного предприятия международной компании Pirelli и Государственной корпорации «Ростех» в феврале 2012 года. С 2012 по 2018 годы объем вложений в развитие предприятия составил около 130 млн евро. Новое высокотехнологичное производство рассчитано на выпуск более двух миллионов шин в год. В настоящее время ЗАО «ВШЗ» производит легковые шины премиального сегмента с посадочным диаметром от 16 до 21 дюйма. На предприятии работают около тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года директор ООО «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойя Аоста сообщил о том, что проектная мощность Воронежского шинного завода в ближайшие годы будет увеличена вдвое — до четырех миллионов покрышек в год.