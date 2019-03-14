Москва, 14 марта, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Проект «Московская электронная школа» — самая «популярная» электронная услуга, заявил 13 марта мэр Москвы Сергей Собянин в телеэфире ТВЦ.

Mos.ru Московская электронная школа

«Самая популярная электронная услуга — это «Московская электронная школа». Это электронный дневник, на который больше всего заходят москвичи: и сами школьники, которые получают задания, оценки, ну и родители», — сказал он.

Далее по популярности система ЕМИАС, по которой москвичи записываются к врачу, и информационная транспортная система.

Как сообщало ИА REGNUM, противники проекта МЭШ указывают на принудительный характер внедрения автоматизированной системы, навязанной вместе с обязательной государственной услугой — средним образованием.

МЭШ охватывает все государственные школы Москвы. В общей сложности к системе подключены около миллиона учеников.

Перед внедрением системы не спрашивалось мнение родителей школьников, не было общественной дискуссии с участием экспертов в сфере образования.

Кроме того, у МЭШ есть и другие негативные стороны. Например, отсутствие представленных широкой публике результатов медицинских и психологических исследований о влиянии программы на здоровье школьников. Нет и отдельных санитарных правил для такого рода образовательных услуг, максимум — допускается использование электронных устройств во время обучения.

Отдельные опасения вызывает второй этап МЭШ, в котором должны появиться электронные портфолио учеников и инструменты для их анализа. Подробной информации об этом нет, но по общим описаниям новшество представляется калькой базы «Контингент», закон о которой два года назад не утвердил президент Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что не определён круг ответственных лиц, имеющих доступ, и характер собираемой информации. Эти же данные отсутствуют и по МЭШ, однако данный проект внедряется без законопроекта.