Москва, 14 марта, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Коллектив журналистов радиостанции «Эхо Москвы» переизбрал Алексея Венедиктова на пост главного редактора данного СМИ на следующий пятилетний срок. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 14 марта, на сайте «Эха Москвы».

Kremlin.ru Алексей Венедиктов

За кандидатуру Венедиктова проголосовали 79 человек. За его оппонента — Алексея Голубева — 22 человека. Также было семь испорченных бюллетеней.

Теперь совет директоров «Эха Москвы» должен утвердить Венедиктова и подписать с ним контракт на пять лет.

Напомним, что очередной контракт Венедиктова с радиостанцией «Эхо Москвы» истекает 17 марта. При этом впервые главным редактором этой радиостанции Венедиктов стал в 1998 году и с тех пор неоднократно переизбирался.