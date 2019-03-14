Лондон, 14 марта, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Нефтяные цены продолжают рост из-за сокращений запасов в Соединенных Штатах, 14 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 38 центов (0,56%) до $67,93 за баррель. Нефть WTI подорожала на 28 центов (0,48%) до $58,54 за баррель.

Ранее в течение сессии нефть Brent уже достигла $68,14 за баррель — пикового значения с начала 2019 года.

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