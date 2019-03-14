Берлин, 14 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Пятилетний период российского Крыма обернулся для региона подлинным возрождением. Об этом говорится в статье немецкого издания Der Globus Deutschland.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

«Так называемая «аннексия» оказалась своего рода ренессансом для полуострова и его жителей», — говорится в публикации, — а кто именно это возрождение осуществил — не так важно.

Издание отмечает, что с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, его население выросло почти на 500 тыс. человек и теперь превышает 2,3 млн. Российские власти построили мост через Керченский пролив, проложили по дну пролива 400-километровый газопровод, обновили крупный международный аэропорт в Симферополе и обеспечили Крыму энергетическую независимость.

России удалось решить проблему с водоснабжением Крыма, придать новый импульс развитию туризма и всей экономике региона в целом. До 2024 года Москва намерена инвестировать в полуостров более 4 млрд евро.

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За пять лет в России Крым достиг большего, чем за 25 лет в составе Украины, констатирует издание. При этом за рубежом текущий статус Крыма получает всё большее признание — полуостров считают российским 36% жителей Германии и Италии, 25% жителей США и Великобритании, уточнили авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в России отметят пятилетие воссоединения с Крымом. Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году после государственного переворота на Украине. Желание жителей региона подтвердил проведенный в Крыму и Севастополе референдум.

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