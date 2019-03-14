Сеул, 14 марта, 2019, 15:18 — ИА Регнум. 14 марта в столице Южной Кореи с рельсов сошел поезд, следовавший по маршруту от станции Сураксан до станции Тобонсан. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей транспортной компании Seoul Metro.

(сс) Sebastiaan ter Burg Метро в Сеуле

По их словам, поезд следовавший со станции Сураксан сошел с рельсов прямо в туннеле, не доехав до станции Тобонсан 500 метров.

Известно, что прибывшие на место спасатели эвакуировали всех пассажиров поезда. По данным пожарной службы, пострадавших нет, точная причина аварии еще не известна.

В настоящее время, по 7-й линии сеульского метро ходят составы только на промежутке от станции Сураксан до станции районного отделения Пупхён-гу.