Москва, 14 марта, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Акции компании Facebook, Inc. практически не отреагировали на сбой сервисов — Instagram и WhatsApp, снизившись на 1,37%. Реакция широкой публики — гораздо острее, поскольку холдинг Марка Цукерберга (Facebook, Instagram, WhatsApp) заменяет ей телевизор, семью и друзей, а тем, кто учит своих подписчиков в Instagram худеть или краситься, ещё и работу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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«Высокий интерес российских пользователей к сбою в работе этих трёх проектов — индикатор текущей позиции России на траектории, ведущей в цифровую экономику. При угрозе потери доступа к сервисам американских IT-гигантов, российский пользователь впадает в панику, поскольку стал от них зависим больше, чем от отопления и электричества», — подчеркнул эксперт.

Apple, Alphabet, Google и Microsoft стали своего рода частью нашего ЖКХ, а пятый гигант — онлайн-магазин Amazon, не столь хорошо виден обычному пользователю, и проявляется отчасти во время сбоев, поскольку предоставляет сегодня крупнейший облачный хостинг. Цифровую экономику, вероятно, можно представить себе в виде некой планеты, на орбиту которой российские пользователи влетели, но внутрь попасть не могут, а кружатся вокруг и наблюдают, и даже пользуются.

«Капитализация каждой из названных компаний приближается к миллиарду, поэтому при угрозе потери их услуг, паниковать начинает полмира (глобальный уровень проникновения интернета превысил 50% как раз в прошлом году). Не далее, как 13 марта, популярные российские газеты пестрели заголовками «Нам могут запретить Apple Pay и Google Pay» с подтекстом — возвращаемся в неолит», — отметил Делицын.

Когда (или если) цифровая экономика будет построена, сбои Instagram и Facebook оставят граждан равнодушными, а вот мировая пресса начнёт бурлить при каждом сбое «ВКонтакте» и «Одноклассников». Ну, а поскольку в обозримом будущем такое представить себе сложно, остаётся интересоваться вместе с планетой, что случилось с проектами Цукерберга. Сам он этого, разумеется, не скажет. Не потому, что не хочет заинтриговать пользователей, а чтобы причины сбоя не пронюхали Google, Microsoft и Amazon. Потому что сейчас все эти компании зорко следят за всеми ошибками и достижениями друг друга.

«Появилось предположение, что причиной сбоя могла стать ошибка роутеров, которые управляют интернет-трафиком. Поскольку интернет использует децентрализованные алгоритмы, ошибка операторов может распространяться по сети; предполагают, что источником ошибки стал один из европейских провайдеров.

Другие специалисты считают, что ошибку следует искать в работе программного обеспечения, управляющего сетевой нагрузкой. Пока что Facebook сообщил, что DDoS атака тут ни при чём. Отчасти это повод спокойно вздохнуть, потому что мог бы и намекнуть на месть каких-нибудь хакеров», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в социальной сети Facebook и сразу двух принадлежащих ей сервисах — Instagram и WhatsApp — произошёл сбой. Так, пользователи Facebook из России, США, Великобритании, Польши и Нидерландов не могли войти на сайты.

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