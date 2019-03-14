Минск, 14 марта, 2019, 14:02 — ИА Регнум. России не нужно создание своей военной базы на территории Белоруссии. Такое заявление сделал посол России в Минске Михаил Бабич.

Mil.ru Российские солдаты

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Он отметил, что раньше его часто спрашивали об отношении России к тому, что Белоруссия отказывает ей в размещении военной базы.

«И когда мне задали его в очередной раз, я объяснил журналистам, что России не могут отказать, так как она с 2015 года никого об этом не просила», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Он пояснил, что необходимости в этой базе нет, так как «любая военная задача гарантированно будет решена существующими возможностями».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос размещения в Белоруссии российской военной авиабазы обсуждается с 2012 года. Во время кризиса 2011 года президент страны Александр Лукашенко обратился к Москве за «поддержкой», попросив выделить деньги на повышение денежного довольствия белорусских силовиков. Однако средств он так и не получил. Взамен Россия предложила помощь своих военных в охране воздушной границы Белоруссии, являющейся также частью западного рубежа Союзного государства.

Вопрос размещения российской военной авиабазы в Белоруссии актуализировался накануне финала президентской кампании 2015 года. Однако тогда Лукашенко заявил, что с ним вопрос размещения российской авиабазы на территории страны не обсуждался и что он против этого.