Москва, 14 марта, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Все развитые страны мира столкнулись с демографическими проблемами, которые отчасти они решают за счет мигрантов. Так что тема переселения мигрантов для России не нова. И очень правильная и хорошая идея — увеличить число граждан за счет именно русскоязычных граждан, которые быстрее адаптируются, так как знают язык, знакомы с культурой России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Оноре Домье. Беглецы

«Но есть ряд проблем, которые должно решить правительство РФ, чтобы привлечь таких граждан в Россию, так как за последние три года поток мигрантов из бывших стран СССР постоянно сокращается. Так, по данным официальной статистики, если в 2015 году прибыло в РФ из стран СНГ 536 тыс. 157 человек, то в 2017 — 524 тыс. 452 человека. Это объясняется тем, что в странах СНГ уровень жизни постепенно улучшается и все наиболее мобильные граждане уже уехали», — пояснила эксперт.

Поэтому российскому правительству необходимо принять программу для привлечения и адаптации мигрантов, снизить административные барьеры и упростить возможности получения вида на жительство и гражданство. Это даст возможность создать благоприятные условия и послужит неким сигналом для тех, кто хотел бы приехать работать и жить в РФ.

«В национальном проекте «Демография» нет такого проекта, и, может быть, правительству РФ стоило бы разработать отдельно проект по привлечению мигрантов из бывших стран СНГ», — полагает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, Кремль планирует увеличить количество жителей России за счёт мигрантов из Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Украины. Всего планируется привлечь порядка 5−10 млн человек.