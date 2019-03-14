Москва, 14 марта, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Реальный объем средств, которые регионы РФ получили для реализации национальных проектов, не достигает 10%, как говорил ранее министр экономического развития Максим Орешкин, а составляет только 1,4%. Об этом в ходе пленарного заседания заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Речь идет о средствах, которые регионы получают из федерального бюджета для выполнения национальных проектов, а также о дополнительном финансировании в рамках послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Ранее глава государства заявлял, что реализация национальных проектов — приоритетная задача для социально-экономического развития страны, чтобы обеспечить стабильный экономический рост в 3% к 2021 году. На эти цели в федеральном бюджете 2019 года заложено 1,7 трлн рублей.

Между тем глава МЭР Максим Орешкин заявил, что регионы получили лишь небольшую часть выделенных средств. То есть реализация нацпроектов находится на начальной стадии. Об этом министр заявил в ходе правительственного часа в Госдуме 6 марта, который в итоге был перенесен на более поздний срок из-за недовольства депутатов ответами Максима Орешкина.

«Соглашения (с Минфином о выделении средств) были заключены со всеми регионами, то есть полностью объём средств был доведен. Но, для того чтобы приступить к непосредственному расходованию средств, нужно пройти целый еще ряд процедур. Поэтому фактическое расходование здесь средств, оно, конечно же, находится ниже 10% сейчас пока», — отметил Орешкин.

Сегодня, 14 марта, Андрей Макаров уточнил: цифра реализации нацпроектов сегодня еще ниже оценок главы МЭР.

«Из 616 млрд, почти 617 млрд рублей, которые распределены (субсидии распределены в бюджете) и которые должны быть направлены в регионы на 1 марта … распределено 8 млрд 52 млн, что составляет 1,3%», — отметил Макаров.

Кроме того, по его словам, накануне регионам было также выделено еще почти 2 млрд рублей.

«Таким образом, сегодня в середине марта, когда прошло 2,5 месяца этого года, регионы получили 1,4% средств, которые были распределены в бюджете, распределены, я подчеркиваю, в ноябре месяце прошлого года», — заявил Макаров.

По его словам, на практике это означает, что деньги начнут работать, а регионы смогут реализовывать нацпроекты только во второй половине года. Это нанесет большой вред экономике страны и будет препятствовать как ее социально-экономическому развитию, так и реализации задач, поставленных президентом.

По словам Макарова, такие отсрочки в получении и реализации средств возникают из-за проблем с правоприменением. Так, регионы должны до 15 февраля каждого года заключить соглашения с Минфином, но при этом никто не мешает им делать это раньше, чтобы перейти к реализации нацпроектов сразу с начала года.

«Этот устойчивый стереотип, что так и должно быть, что полгода вся страна должна заниматься составлением иногда нужных, но очень часто бессмысленных бумаг, а только во второй половине года начинают средства работать на экономику — это стереотип, что это всё установлено в соответствии с законом… На самом деле не из какого закона не вытекает, это стереотип мышления, который сложился… Если мы посмотрим, у нас с вами больше 50% соглашений заключается в последние два дня этого срока. Но ведь там же в законе указано: до 15 февраля. Кто мешает заключить эти соглашения сразу после принятия бюджета, если уж мы даже считаем, что без них никуда?» — возмутился Макаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы приняли решение обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимо, чтобы правительство высказало свою точку зрения по поводу того, что регионы будут начинать работу по реализации нацпроектов до заключения соглашений и получения финансирования.