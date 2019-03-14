Москва, 14 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Если в РФ рост долгов по кредитам не будет сопровождаться ростом реальных доходов населения, в будущем это может крайне отрицательно отразиться на экономическом росте страны. Об этом 14 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя новость о том, что объём просроченной задолженности жителей РФ перед микрофинансовыми организациями по итогам января 2019 года увеличился до рекордных 39,9 млрд рублей.

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«В целом этот объём задолженности относительно всей экономики пока небольшой, — сказал Комолов. — Всего у нас кредитов набрали на 15 трлн, и 39,9 млрд — это не какое-то критичное значение. Но тенденции негативные. Чем дольше наша страна будет находиться в условиях экономической стагнации, без роста реальных доходов населения, тем выше будет это значение. А ведь это судьбы конкретных людей, и очень часто дело доходит до того, что небольшой первоначальный кредит, взятый в микрофинансовой организации, разрастается до значительных сумм, которые человек просто не способен отдать, не распрощавшись с каким-то значимым для себя имуществом».

Кроме того, экономист призвал смотреть не только на долги граждан перед МФО, но и по оплате услуг ЖКХ, которые очень велики в РФ.

«Недавно одна из чиновниц, кажется, из Общественной палаты, предложила изымать единственное жильё за долги по ЖКХ, и это якобы должно подстегнуть людей к тому, чтобы быть более дисциплинированными в плане погашения задолженности, — отметил Комолов. — Но понятное дело, что проблема здесь не в недисциплинированности, а в низких доходах населения».

Вдобавок задолженность негативно влияет на совокупный спрос, потому что это ограничивает потребительские возможности человека.

«Тем более если речь заходит о принудительном изъятии имущества для погашения задолженности. Понятно, что такой человек выпадает из нормальной жизни, маргинализируется и отсюда его потребление ещё больше сокращается, что негативно сказывается на общем экономическом росте», — сказал Комолов.

При этом он отметил, что в целом кредит — это инструмент сглаживания экономических колебаний и один из встроенных механизмов рыночного саморегулирования, который неидеален и работает со сбоями. В краткосрочной перспективе он позволяет сократить падение потребительского спроса, но вся проблема заключается в том, что если этот период затягивается, то в среднесрочной перспективе закредитованность становится негативным фактором.

«Любой товар, купленный в кредит, это товар, купленный с переплатой, — заметил Комолов. — А переплата за товар означает снижение потребительских возможностей населения. Будущий спрос переносится на сегодня, да ещё и с понижающим коэффициентом. Понижающим на размер банковского процента. Отсюда получается, что если в будущем это падение не компенсируется ростом реальных доходов населения, то это приведёт к еще большему падению спроса и к мультипликации этого негативного эффекта».

Ориентироваться на западные страны, где на людях также лежит достаточно большая кредитная нагрузка, по мнению Комолова, не стоит.

«Там финансовая ситуация иная. Да и финансовая грамотность там у людей выше, — сказал он. — Не стоит её сбрасывать со счетов. В РФ порой люди обращаются в МФО, не умея рассчитывать даже тот процент, который им придётся платить по счетам. Иногда они даже не знают, что можно обратиться в банк и получить кредит на более мягких условиях».

Напомним, что, по словам гендиректора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, за 2018 год объём просроченной задолженности увеличился более чем на 14 миллиардов рублей.

«При этом темп роста портфеля займов (55%) чуть ниже темпа роста просроченной задолженности (57%), что в том числе свидетельствует о росте рисков в этом секторе. За январь 2019 года объём просроченной задолженности увеличился ещё на 474 миллиона рублей и достиг рекордных 39,9 миллиарда рублей», — цитирует его РИА Новости.