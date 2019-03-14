Москва, 14 марта, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в конце пленарного заседания 14 марта рассмотрят обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по поводу правил реализации национальных проектов в субъектах РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Заседание Госдумы

Так спикер нижней палаты парламента отреагировал на выступление главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»). В частности, депутат отметил, что по нормам Бюджетного кодекса соглашения между регионами и Минфином по дополнительному финансированию реализации национальных проектов должны заключаться до 15 февраля, однако никто не запрещает заключать их раньше этой даты. Кроме того, отметил Макаров, распределение основных средств прописано в федеральном бюджете и регионы могут осваивать их уже в январе, однако в большинстве случаев они ждут подписания соглашений, что сильно затягивает процесс получения и освоения средств.

«Давайте мы обратимся к председателю правительства, если необходимо будет, попросим проведения совместного совещания с участием руководителя профильных комитетов… Посмотрим те направления и сферы, которые больше всего от этого страдают», — отметил Володин.

По его словам, проблема сложилась из-за неверного правоприменения, поэтому необходимо решить вопрос и исправить ситуацию.

«Годами сложилась такая практика — не потому что есть запреты и ограничения Бюджетного кодекса, а по каким-то иным причинам — думаю, в этом вопросе мы и разберемся. Но совершенно очевидно, что бюджет принимается в ноябре, значит, он с 1 января должен работать. Никто не мешает проводить конкурс и дальше уже в течение ближайших двух месяцев запускать реализацию проектов, не дожидаясь заключения соглашений. Бюджет определяет все эти вопросы», — заявил Володин.

Спикер Госдумы считает, что такое решение встретит поддержку у субъектов РФ.

«Думаю, что в этой связи нас поддержат и регионы — ситуация парадоксальная. С одной стороны, регионы говорят, что им средства не направляют и договоры не подписаны, а с другой — мы исходим из норм прямого действия Бюджетного кодекса, которые им не запрещают начинать процедуры реализации нацпроектов», — заявил Володин.

Ранее вопрос реализации национальных проектов депутаты подняли в ходе «правительственного часа» главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина в Госдуме, который в итоге был перенесен на более поздний срок. Министр отметил, что регионы сегодня начали освоение менее 10% средств на нацпроекты.