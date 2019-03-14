Сеул, 14 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Всемирно известный уличный художник Тома Вюил (Thoma Vuille) прибыл в Южную Корею по приглашению транспортной компании Seoul Metro и изобразил в одном из вагонов поезда метрополитена картину, сообщает Yonhap News.

Известно, что 12 марта мужчина прибыл на станцию Итэвон 6-й линии метро и сел в поезд №6037, в котором в последствии и изобразил персонажа M. Chat — улыбающегося кота.

Это первая проба художника нарисовать что-либо в Южной Корее в движущемся вагоне. Вся работа заняла у Тома Вюила час.

Тома Вюил — 41-летний художник франко-швейцарского происхождения, являющийся создателем персонажа M. Chat — улыбчивого кота, который является олицетворением мира, равенства и справедливости.

В 2004 года художник изобразил данного персонажа перед Центром Жоржа Помпиду. Размер картины составил 50×25 метров.