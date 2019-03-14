Москва, 14 марта, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий использовать дефибрилляторы для оказания первой помощи, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. Речь идет об использовании автоматических наружных дефибрилляторов.

Дефибриллятор

Согласно поправкам, «при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом лиц».

Предполагается, что правительство РФ установит правила размещения (в том числе обязательного), информирования об использовании и требования к объектам размещения автоматических наружных дефибрилляторов.

Сейчас применять автоматические дефибрилляторы разрешено только определенным категориям медработников.

Использование автоматических наружных дефибрилляторов — аппаратов, которые позволяют экстренно оказать человеку помощь при сердечном приступе — распространенная мировая практика, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во многих странах они размещены повсеместно в местах массового пребывания людей.

«После принятия этого закона такие устройства появятся в нашей стране в аэропортах, на вокзалах, в местах массового пребывания людей, в спортивных сооружениях. Это позволит спасти тысячи жизней, потому что при внезапной остановке сердца счет идет на минуты», — сказал Володин.

По его словам, современные автоматические дефибрилляторы «просты в использовании и снабжены подробными инструкциями, как действовать, чтобы воспользоваться ими мог любой человек, даже не имеющий специальных медицинских знаний».

В Госдуме отмечают, что мировой опыт применения дефибрилляторов показывает существенное повышение уровня выживаемости пострадавших при внезапной остановке сердца (ВОС): в 38% случаев внезапной остановки сердца при применении гаджета случайными свидетелями, 22% — при применении прибывшими медиками, 9% — при проведении только стандартной сердечно-легочной реанимации и всего 1% — в остальных случаях.