Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Викарий Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, епископ Царскосельский Маркелл (Ветров) скончался в Петербурге в результате онкологического заболевания в ночь на 14 марта на 67-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Mitropolia.spb.ru Епископ Маркелл

«Владыка Маркелл внес немалый вклад в развитие церковной жизни северной столицы. С его именем связано возрождение царскосельских святынь», — отметили в Санкт-Петербургской епархии.

Там напомнили, что в состав послушаний епископа Маркелла входило руководство епархиальным отделом по взаимодействию со спортивными организациями. Кроме того, с 1995 года Маркелл был настоятелем Феодоровского Государева собора в Царском Селе.

«Царство Небесное, дорогой владыка. Спасибо за все», — написал в связи со смертью епископа на своей странице в соцсети депутат Госдумы Виталий Милонов.

Чин отпевания епископа Маркелла совершит 16 марта после Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Похороны епископа пройдут на Никольском кладбище монастыря.

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Будущий епископ родился 8 июня 1952 года в Минеральных Водах. Окончил духовные школы в городе на Неве. В 1973 году был пострижен в монашество. Обучался на богословском факультете института в Боссэ (Швейцария). С 1978 года преподавал в Санкт-Петербургских духовных школах. В 2006 году возведен в сан епископа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта на 88 году жизни в Петербурге скончался настоятель Казанского кафедрального собора, протоиерей Павел Красноцветов. Его похоронили 13 марта на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.