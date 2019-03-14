Москва, 14 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») призвал другие страны готовиться к миграции из России «воров в законе», передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Цитата из к/ф «Джентельмены удачи», реж. Александр Серый. 1971. СССР Уголовник

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на усиление уголовной ответственности в отношении лиц, которые занимают высшие иерархические позиции в преступном мире.

«Уже пять лет в России не было ни одной так называемой воровской сходки. Для того чтобы собраться обсудить свои преступные планы, эти лица вынуждены ехать в другие страны: в Турцию, в Грецию, в Армению. Кстати, коллеги из правоохранительных ведомств других государств уже звонят нашим коллегам и обеспокоенно спрашивают, готовиться ли им к миграции преступных авторитетов из России в их страны. Очевидно, что это несомненно — к этой миграции готовиться стоит», — заявил Хинштейн.

Также он подчеркнул, что правоохранительные органы России держат ситуацию под контролем.

«Только за 2018 год в России было задержано 36 воров в законе, 8 воров в законе из РФ выдворены, по 14 — лица признаны нежелательными для пребывания в стране. В настоящий момент в местах лишения свободы находятся 77 воров в законе, для понимания — это примерно одна треть от всего их числа на территории РФ», — привел данные депутат в ходе пленарного заседания.