Москва, 14 марта, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Почти на 14% выросло число раковых больных в России за последние десять лет. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Диагностика

Он пояснил, что такой прирост обусловлен увеличением продолжительности жизни, а также более эффективной работой диагностического направления. Каждый год прирост онкозаболеваемости составляет около 1,5%.

Чаще всего рак диагностируют у пожилых людей 70−79 лет. У мужчин это чаще всего рак легкого (около 17%), у женщин — рак молочной железы (примерно 20%), рассказал Каприн РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стали чаще выявлять злокачественные новообразования. По данным Минздрава, в 2012 году в России выявили 525,9 тыс. человек с онкологическими заболеваниями, а в 2017 году — 617,2 тыс. человек.

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