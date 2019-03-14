Москва, 14 марта, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Таксы лидируют среди собак других пород по числу покусанных людей и животных. Об этом рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев, ссылаясь на статистику государственной ветеринарной службы.

(сс) skeeze Страшнее таксы зверя нет!

По его словам, на протяжении 15−17 лет именно таксы — самые кусачие собаки в Санкт-Петербурге. Даже такие диванно-комнатные собаки могут быть опасны.

Дементьев полагает, что требования к заводчикам и владельцам собак, питомникам и школам дрессировки должны быть закреплены законодательно. Решить проблему опасных собак поможет введение школ, подобных водительским, сказал эксперт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД России составило список потенциально опасных пород собак. В перечень вошли 69 пород, включая бульдогов, питбультерьеров, овчарок и ротвейлеров. Выгуливать их следует на поводке и в наморднике.