Москва, 14 марта, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Российские заемщики задолжали микрофинансовым организациям рекордные 39,9 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

В 2018 году объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос более чем на 14 млрд рублей. В январе 2019 года долги подросли еще на 474 млн рублей и составили 39,9 млрд рублей, рассказал он.

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Лагуткин указал на увеличение рисков в этом секторе: темп роста портфеля займов составляет 55% и немного не дотягивает до темпа роста просроченной задолженности — 57%. Возрастная группа, которой тяжелее всего платить по кредитам, — заемщики 25−27 лет, пояснил эксперт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала одним из направлений деятельности Центробанка наведение порядка на рынке микрокредитования. За пять лет количество МФО снизилось с 4,5 тыс. до 2 тыс. организаций.

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