Москва, 14 марта, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Проблемой увеличения количества новых жителей России за счёт мигрантов власти занимаются уже давно. И миграционные процессы идут, в Россию приехало много выходцев из Центральной Азии и с Украины. Все это приводит к существенным социальным изменениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

К сожалению, по его мнению, далеко не все иммигранты готовы адаптироваться к российскому социокультурному пространству. При этом происходит, скорее, не консолидация, а рассеивание русского мира. Нужно учитывать, что многие российские граждане уезжают из страны.

«Убежден, что важно не в количественном плане наращивать показатели, но и улучшать качество человеческого капитала внутри страны. К тому же если посмотреть динамику населения по регионам России, то наибольшая убыль наблюдается в регионах с преобладающим русским населением.

В этом плане приоритетное внимание государства должно уделяться российским регионам, а не таким государствам, как Узбекистан и Молдавия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Кремль планирует увеличить количество жителей России за счёт мигрантов из Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Украины. Всего планируется привлечь порядка 5−10 млн человек.

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