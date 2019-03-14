Москва, 14 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Для дальнейшего развития страны очень важно знать стоимость запасов нефти и других полезных ископаемых, которые впервые оценило Министерство природных ресурсов и экологии РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Новый глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин представляет собой новый тип государственного менеджера с современными методами управления, его инициативы по упорядочиванию учета не заставили себя ждать, и вот наконец граждане узнали, чем богата Россия», — отметил политолог.

Нам на самом деле важно знать как совокупную стоимость всех запасов полезных ископаемых в стране, так и их объемы. Это позволяет планировать доходы бюджетов всех уровней с более высокой прогнозируемостью.

«Для страны, у которой значительная часть поступлений в национальную копилку зависит от добычи, переработки и продажи полезных ископаемых, — это просто необходимо, и странно, что этого не было сделано до Кобылкина», — высказал своё мнение Баширов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минприроды РФ опубликовало данные о запасах полезных ископаемых в стране. Так, нефтяные запасы оценены почти в 40 трлн рублей, газовые — в 11 трлн рублей.

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