Москва, 14 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Количество жителей России может увеличиться за счёт мигрантов. В Кремле создана специальная структура, она займется реализацией новой Концепции государственной миграционной политики на 2019−2025 гг, пишет «Коммарсантъ».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

В составе группы 24 человека — чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы РФ.

Возглавил группу руководитель управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников.

Цель — привлечение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств, порядка 5−10 млн человек.

В перечень стран, откуда предполагается приглашать граждан, вошли Украина, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.

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Как сообщало ИА REGNUM, число иностранцев, получивших гражданство России, за пять лет выросло в два раза: в 2018 году гражданство РФ получили 269,4 тыс. человек. Почти треть «новых граждан» России — выходцы с Украины.

Подробнее: России нужны те, кто заинтересован в её судьбе: о росте числа новых граждан

Определена страна, из которой хотят уехать две трети населения