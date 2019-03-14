Москва, 14 марта, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Стоимость запасов нефти и других полезных ископаемых впервые оценило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Так, нефтяные запасы оценены почти в 40 трлн рублей, газовые — в 11 трлн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Запасы коксующегося угля в стоимостном выражении оценены почти 2 трлн рублей, железной руды — в 808 млрд рублей, алмазов — в 505 млрд рублей, золота — в 480 млрд рублей.

В общей сложности все минеральные и энергетические ресурсы, включающие нефть, газ, золото, медь, железную руду, энергетический и бурый уголь и алмазы, оцениваются в 55,2 трлн рублей, сообщает РБК.

Оценка дана на конец 2017 года, при этом указанная сумма составляет 60% годового ВВП. В дальнейшем Минприроды обещает ежегодно актуализировать стоимость полезных ископаемых.