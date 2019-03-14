Москва, 14 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Нефтяные котировки попали в полосу удачи, цена барреля Brent, пользуясь обнадеживающими заявлениями представителей Саудовской Аравии, позитивной внутриотраслевой статистикой и проблемами с добычей в Венесуэле, практически достигла отметки $68, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В прошлый раз Дональд Трамп остановил февральский рост нефтяных котировок на подходе к $68 за баррель Brent. На этот раз нефть накопила достаточно позитивной информации, чтобы забраться выше», — считает эксперт.

13 марта добавились очень оптимистичные данные минэнерго США о запасах сырой нефти (за последнюю неделю они сократились на 3,862 млн баррелей), и для преодоления ключевой отметки не хватает еще одного позитивного толчка.

«Если сегодня, 14 марта, публикация ежемесячного отчета ОПЕК не разочарует ожидания рынка, нефть марки Brent не только сможет преодолеть отметку $68, но и получит право вновь сразиться с американским президентом за цену $70+.

Так что после консолидации цены в диапазоне $67−68 котировки могут пойти на вечерний штурм психологически важного уровня», — полагает Быков.

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