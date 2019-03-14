Москва, 14 марта, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Пятнадцать из 98 российских миллиардеров, вошедших в глобальный рейтинг журнала Forbes, разведены или никогда не состояли в браке. Самые богатые холостяки в России — Михаил Фридман, Роман Абрамович и Михаил Прохоров.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

Так, состояние основного владельца холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Фридмана оценивается в $15,1 млрд. Основной владелец инвесткомпании Millhouse Абрамович располагает $12,4 млрд, а владелец группы «Онэксим» Прохоров — $9,8 млрд.

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Далее идут президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев ($6,8 млрд), партнер Фридмана по «Альфа-Групп» Петр Авен ($5,2 млрд), партнер-учредитель Московской школы управления «Сколково» Сергей Попов ($4,5 млрд), совладелец En+ и «Русал» Олег Дерипаска ($3,6 млрд).

В топ-15 также вошли владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик, основатель Telegram Павел Дуров, владелец компаний «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, генеральный директор Rambler & Co Александр Мамут, основной владелец инвестгруппы «Абсолют» Александр Светаков, глава совета директоров Finstar Financial Group Олег Бойко, основной владелец строительной группы ПИК Сергей Гордеев и владелец компании Coalco Василий Анисимов.

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