Москва, 14 марта, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Объём вылова российскими рыбаками водных биоресурсов за пределами национальных вод России к 13 марта составил 117 тыс. тонн, что почти на 50% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Fish.gov.ru Вылов рыбы

В ведомстве пояснили, что к указанным территориям относятся конвенционные районы, исключительные зоны иностранных государств и открытой части Мирового океана.

Вместе с тем совокупный вылов российских пользователей к 13 марта составил 976,5 тыс. тонн, что на 4,4% меньше прошлогоднего показателя. В указанном объёме на долю минтая приходится больше половины — 593 тыс. тонн, сельди — 54 тыс. тонн, трески — 8,3 тыс. тонн.

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