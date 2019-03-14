Сеул, 14 марта, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Восемь производителей автомобилей, включая Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi и Renault, отзовут из Южной Кореи 73 124 автомобиля 103 моделей. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Alexandre Prévot Автомобиль Porsche 718 Boxster

По их словам, 47 659 автомобилей 64 моделей будут отозваны по пяти причинам, одна из которых — проблемы с системой экстренной связи.

Также представители компании Porsche Korea сообщили, что данная проблема была обнаружена в 3 889 транспортных средствах пяти моделей, включая Porsche 718 Boxster.

Кроме того, компания BMW Korea также отзовет 21 964 автомобиля 34 марок из-за дефектов при производстве.