Индиан-Уэллс, США, 14 марта, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Великобритании Кайлом Эдмундом в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:4.

James Barrett Роже Федерер

Федерер шесть раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Федерер сыграет с польским теннисистом Робертом Хуркачем.

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