Минск, 14 марта, 2019, 07:34 — ИА Регнум. С момента вступления в силу так называемого «весеннего перемирия» в Донбассе зафиксировано 32 случая его нарушения боевиками ВСУ, включая пять эпизодов с применением тяжёлого вооружения. Об этом сообщили 13 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Всего между заседаниями Контактной группы в Минске с 27 февраля по 12 марта режим прекращения огня был нарушен украинскими силовиками 183 раза. В результате обстрелов погибло двое и ранен один мирный житель ДНР, повреждены десять объектов инфраструктуры и 52 жилых дома, двое из них разрушены полностью.

Официальный представитель ДНР на переговорах в Минске Алексей Никоноров отметил участившиеся случаи обстрела Васильевской насосной станции, которая обеспечивает водой более 1 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения.

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Он также заявил о необходимости принять дополнительные меры безопасности — запретить сторонам открывать огонь, в том числе ответный, а также защитить от обстрелов объекты гражданской инфраструктуры.

Никоноров призвал украинскую сторону отказаться от воинственной риторики, не усиливать напряжение на линии соприкосновения и как можно скорее согласовать дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах в Минске украинская делегация заняла неконструктивную позицию в отношении представителей Донбасса, а её представители выступали с заявлениями, которые не имеют никакого отношения к предмету переговорного процесса.

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