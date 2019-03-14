Москва, 14 марта, 2019, 07:19 — ИА Регнум. В социальной сети Facebook и сразу двух принадлежащих ей сервисах — Instagram и WhatsApp — произошёл сбой. Так, пользователи Facebook из России, США, Великобритании, Польши и Нидерландов не могли войти на сайте. Такие же трудности возникли у пользователей в Бразилии, Индии, Турции и Португалии.

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Кроме того, среди жалоб — проблемы с просмотром новостной ленты и невозможность авторизоваться в своём аккаунте.

На неполадки в Instagram пользователи начали жаловаться вечером 13 марта. Не избежал сбоя в работе и мессенджер WhatsApp. Сообщения о неполадках начали поступать после 21:00 по московскому времени 13 марта. Подавляющее большинство жалоб (73%) связано с трудностями при подключении к серверу, ещё 17% не удаётся авторизоваться в учётной записи, у 8% не доступен веб-сайт.

При этом в Facebook заявили, что проблемы не связаны с DDoS-атакой, и пообещали вскоре решить проблему.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении компании в Twitter.

https://twitter.com/facebook/status/1105907126424109056

DDoS-атаку опровергли и представители Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мониторингового сервиса Downdetector, первые проблемы в функционировании социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы 13 марта около 19:00 по Москве.