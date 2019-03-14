Москва, 14 марта, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 марта завершились ростом. Покупатели, пробив сопротивление $67,25, подняли курс до $67,73 за баррель. Росту котировок способствовало общее ослабление доллара из-за укрепления британского фунта, а также позитивный отчет по запасам нефти, представленный минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

За минувшую неделю запасы нефти в США снизились на 3,9 млн баррелей, запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей, согласно EIA. Добыча нефти снизилась на 100 тыс. баррелей, до 12 млн б/с.

Сегодня, 14 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,22%, до 67,79. По-прежнему стоит ждать дальнейшего роста котировок до 69,35 к 19 марта 2019 года. На сегодня цель для покупателей — 68,25.

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