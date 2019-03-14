Москва, 14 марта, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Рублевые пары 13 марта по итогам дня закрылись разнонаправленно. Рубль укрепился к доллару и немного ослаб к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, рубль и евро

К американской валюте рубль подорожал на фоне роста нефтяных котировок, ослабления доллара, а также успешных аукционов Минфина по размещению ОФЗ. На двух аукционах Минфин разместил ОФЗ на 87,5 млрд руб. при общем спросе 145 млрд руб.

Хоть рубль укрепился к доллару на 0,38%, он резко подешевел к британскому фунту (87,22 руб.). Его потери составили 1,7%. Курс фунта стремительно вырос на фоне результатов голосования в парламенте Великобритании по условиям Brexit. Парламент проголосовал за то, чтобы заблокировать Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

Сегодня, 14 марта, будут голосовать по вопросу переноса даты Брексита с 29 марта на 30 июня. На этих новостях фунт и евро подорожали к рублю, доллар — ослабился. Нефть сорта Brent подорожала до $67,73 за баррель.

14 марта на утренних торгах в Азии цена на нефть продолжает расти. Учитывая высокий спрос на ОФЗ и восстановление цен на нефть до $67,81, по рублевым парам ждут открытия торгов снижением. Цель для пары доллар/рубль — 65,18 руб., фунт/рубль — 86,60 руб. По паре евро/рубль ожидается падение ниже отметки 74 руб., до 73,80 руб.

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