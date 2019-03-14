Якутск, 14 марта, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют. Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента 13 марта, комментируя отклонённый законопроект «О мерах оказания медицинской помощи, предоставления социальных услуг и об осуществлении иных мер в отношении лиц, больных сахарным диабетом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Измерение уровня сахара в крови

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«Самое главное лечение сахарного диабета не столько инсулин или другие препараты, а самое главное — снизить до нормы вес. Я знаю нескольких депутатов Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине. Похудели на 30−40 килограмм и перестали вообще пользоваться инсулином и другими препаратами. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом — нужно заниматься собой», — сказал Николай Герасименко.

Вносивший этот документ вместе с другими депутатами представитель Якутии в Госдуме Федот Тумусов («Справедливая Россия») был шокирован его позицией.

«Ответ представителя «Единой России», которая отклонила законопроект, меня поразил. С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть — и всё у них будет хорошо. То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится. Я даже не буду пояснять здесь, что диабет бывает нескольких типов — это общее место. Но сам подход, само отношение «Единой России» к людям — оно всё в этом ответе: «Есть надо меньше», — сделал вывод Федот Тумусов.

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Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) также выразил на заседании удивление словами Николая Герасименко и провёл аналогию с ранее шокировавшим жителей России высказыванием депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают алкоголики и тунеядцы.

«Услышав заявление «тот, кто не хочет болеть сахарным диабетом, должен заниматься собой», кто-то может провести аналогию и сделать вывод, что больные сахарным диабетом — это обжоры и лентяи, которые ничего не хотят делать. Пожалуйста, не надо таких заявлений», — попросил депутат.

В итоге «Единая Россия» проголосовала против законопроекта, целью которого была поддержка больных диабетом. Аргументируя необходимость таких законодательных изменений, Федот Тумусов говорил о том, что принятых правительством мер (обеспечения инсулином) недостаточно: нужна профилактика и комплексная поддержка, не только медицинская, но и социальная, и экономическая.

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«Мы предлагаем комплексные меры и профилактику, а не просто давать инсулин. И в целом нужно снижать заболеваемость сахарным диабетом», — отмечал Тумусов на заседании Госдумы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад депутат Волгоградской областной думы, член фракции «Единая Россия» Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры создали сами себя.

«Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!» Когда алкоголизм был: «Идите работать!» Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20−25 тысяч и более. Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал, он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимается сегодня закон, изменения к пенсионному реформированию», — заявил Набиев во время обсуждения федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.