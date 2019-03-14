Благовещенск, 14 марта, 2019, 05:17 — ИА Регнум. В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.

В больнице

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Связаться с главным врачом детской клинической больницы не удалось, однако известно, что ранее он заявлял «Коммерсанту» о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.

Происшествием заинтересовался Следственный комитет по Амурской области, который возбудил уголовное дело.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области проводит генотипический анализ. Всего, по разным данным, число потерпевших может составлять от 26 до 100 человек, заразившихся гепатитом С в течение нескольких лет.

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В региональном Росздравнадзоре корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что им известно о сложившейся в детской больнице ситуации, но в круг их полномочий контроль над подобными происшествиями не входит.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года стало известно, что одна из пациенток перенесла операцию, после чего повязки на швах ей зафиксировали клейкой лентой. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что знает о произошедшем. Было принято решение о замене главного врача больницы.