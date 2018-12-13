В Благовещенске бинты на пациентке закрепили скотчем

Благовещенск, , 15:38 — REGNUM Доследственная проверка организована в Благовещенске после появления публикаций о медицинских перевязках с применением канцелярского скотча. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Амурской области.

Инцидент произошел в Благовещенской городской клинической больнице. Одна из пациенток перенесла операцию, после чего повязки на швах ей зафиксировали клейкой лентой, уточнили в ведомстве.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что знает о произошедшем. Решение о замене главного врача больницы уже принято, оно назревало давно, рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Орлов добавил, что ситуация со скотчем была не единственной в этой больнице, от пациентов поступали и другие жалобы. В региональном Минздраве между тем подтвердили, что именно в хирургическом отделении пластыря действительно не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в регионе «прославилось» другое медучреждение — персонал «Мазановской больницы» заподозрили в фиктивном «лечении» умерших жителей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования.

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