Пентагон отметит выход из договора РСМД испытанием ракеты
Вашингтон, 14 марта, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Испытания крылатой ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, будет проведено в США, сообщает Associated Press.
U.S. Air Force
Пуск американской ракеты средней дальности
Уточняется, что ракету американцы испытают в грядущем августе. Она относится к тому типу вооружений, которые запрещал договор РСМД.
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Напомним, США отказались от договора РСМД. Теперь под угрозой находится другое российско-американское соглашение — Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).