Вашингтон, 14 марта, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Управление гражданской авиации Соединенных Штатов заявило о наличии сходства в катастрофах с участием самолета Boeing 737 MAX, произошедших в Эфиопии и Индонезии. Об этом говорится в распоряжении о запрете полетов этой модели авиалайнера.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

Согласно документу, после изучения обломков специалисты получили новую информацию о конфигурации самолета. Эксперты проанализировали эти данные, а также данные со спутниковых систем слежения за полетами, и пришли к выводу, что в авиакатастрофах в Эфиопии и Индонезии есть некоторое сходство.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп поручил приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, несмотря на заверения главы Boeing о безопасности этой модели. В свою очередь Boeing выпустила свое заявление, призывающее на время приостановить использование Boeing 737 MAX.