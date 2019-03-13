Стокгольм, 14 марта, 2019, 02:58 — ИА Регнум. МИД Швеции вызвал российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал высылки одного из российских дипломатов, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на осведомленный источник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

По данным источника, один из сотрудников российской дипмиссии в Швеции является якобы сотрудником разведслужбы. В министерстве иностранных дел Швеции подтвердили факт вызова российского посла, однако подробностей разговора не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Швеции был задержан гражданин России по подозрению в шпионаже. Согласно данным шведских СМИ, задержанный регулярно встречался с неким представителем российской разведки, который находился в Стокгольме и работал при российской дипмиссии.