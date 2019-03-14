Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Уникальный фестиваль детских театров на немецком языке начнется 14 марта в городе на Неве. На сцене Аничкова дворца встретятся коллективы из Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманска, а также детский театр из Польши, который примет участие в смотре в качестве гостя. В этом году фестиваль пройдет уже в 23-й раз.

Санкт-Петербургский Дворец творчества юных На сцене юные актеры

В 1996 году идея праздника немецкого языка и театрального искусства родилась у руководителей и участников страноведческого клуба «Дружба» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. С 2004 года участие в организации конкурса также принимают Гёте-институт и Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга.

Во время театрального состязания, которое продлится до 15 марта, ребята представят спектакли, созданные на основе произведений известных авторов — Ганса-Христиана Андерсена, А. П. Чехова, Оскара Уайльда, Бертольда Брехта, а также по пьесам собственного сочинения.

Коллектив-победитель по сложившейся традиции будет награжден поездкой на фестиваль детских театров в Германии.